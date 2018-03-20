МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Власти Москвы пригласили горожан принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут в апреле, заявил заммэра столицы Петр Бирюков во вторник в ходе заседания президиума в мэрии.

Ранее вице-мэр сообщил, что в Москве с 1 по 30 апреля проводится общегородской месячник по благоустройству, в рамках которого 14 и 21 апреля пройдут субботники.

"К участию в субботниках мы приглашаем всех желающих москвичей и все предприятия и организации. Сформированы планы по проведению этих мероприятий", — сказал он.

Вице-мэр добавил, что в прошлом году в субботниках приняло участие более 2,5 миллиона человек.

Во время субботников будут убраны общественно значимые места, при этом уборка будет проводиться на территориях, уже освобожденных от снега, рассказал Бирюков. Вывозом мусора будут заниматься мусоровывозящие организации.

"К участию в субботниках приглашены представители общественности, в целом жители города, представители трудовых коллективов, студенты, молодёжь", — сказал Бирюков.