Патрушев прокомментировал количество чрезвычайных ситуаций на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Количество чрезвычайных ситуаций в Уральском федеральном округе за последние годы не снизилось и остается значительным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая во вторник в Екатеринбурге на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе, Патрушев отметил актуальность выработки дополнительных мер по защите населения при возникновении угроз ЧС природного и техногенного характера.

"К сожалению, в последние годы количество чрезвычайных ситуаций в округе не снижается и остается значительным", — сказал Патрушев.

По его словам, это обусловлено климатическими особенностями Урала и высокой концентрацией промышленных предприятий. В округе расположено более полутора тысяч потенциально опасных и критически важных объектов, отметил Патрушев.

"Высокой остается вероятность возникновения наводнений, паводков, лесных пожаров. Так, в прошлом году наиболее сложная паводковая ситуация была в Свердловской и Тюменской областях. Размер ущерба составил более 650 миллионов рублей", — сказал секретарь СБ.

Более 30% гидротехнических сооружений в округе находятся в ненадлежащем состоянии, сообщил Патрушев. Кроме того, несмотря на снижение числа природных пожаров, растет площадь, пройденная огнем. "Неблагоприятная лесопожарная обстановка отмечается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах", — добавил он.