В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля, сообщил во вторник заммэра столицы Петр Бирюков.

"С 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В рамках этого месячника 14 и 21 апреля проводятся общегородские субботники", — сказал он в ходе заседания президиума в мэрии.

Вице-мэр рассказал, что в ходе этих мероприятий в порядок приведут городские и внутридворовые территории, где будет убран мусор, обустроены цветники, расчищены газоны и приведены в порядок детские и спортивные площадки. Также будут промыты и покрашены цоколи и фасады зданий, отремонтированы входные двери, козырьки и лестницы, порядок будет наведен в подвалах и на чердаках.

Кроме того, в рамках месячника отремонтируют дороги, обновят дорожную разметку, покрасят дорожные ограждения и остановки. Также будут промыты витрины предприятий торговли, благоустроены территории предприятий с посадкой деревьев и устройством цветников, в надлежащий вид приведут территории строительных объектов.

Как следует из материалов к заседанию президиума, ГБУ "Автомобильные дороги" будет отвечать за обновление 1 тысячи километров дорожной разметки, за текущий ремонт 1 миллиона квадратных метров дорог, промывку улиц тротуаров и дворов. Силами ГБУ "Гормост" к летнему периоду будут подготовлены фонтаны, транспортные тоннели, эстакады и подземные переходы.