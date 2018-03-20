Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выписали из больницы

ЕРЕВАН, 20 мар — РИА Новости. Один из пассажиров автобуса, следовавшего рейсом Ереван-Москва и попавшего в ДТП в Воронежской области, выписан из больницы, сообщили в посольстве Армении в Москве.

Ранее сообщалось, что во вторник утром на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус, следующий из Еревана в Москву, и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека и восемь получили травмы. В момент столкновения в автобусе находились 50 человек. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Павловского района Воронежской области, все госпитализированные — из Армении.

"Восемь человек были госпитализированы в Павловскую центральную больницу. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, состояние двоих – среднее. Один человек после оказания медпомощи был выписан. В настоящее время двое пострадавших проходят обследование, "- говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

По данным диппредставительства, остальные пассажиры — около 40 человек — размещены в гостинице в Павловском районе.

