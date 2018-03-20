Пострадавших при пожаре в общежитии в Пермском крае выписали из больниц

ПЕРМЬ, 20 мар — РИА Новости. Все госпитализированные после пожара в общежитии города Чусовой взрослые и дети выписаны из больниц, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В феврале на четвертом этаже жилого дома по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой Пермского края произошел пожар. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка. В результате пожара было госпитализировано одиннадцать человек, семь человек были доставлены в больницу Чусового, четверо были направлены в Пермь.

"На данный момент все пострадавшие выписаны из медучреждений", — рассказали агентству в минздраве.

По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура. Предполагаемая виновница пожара в общежитии города Чусовой заключена в СИЗО сроком на два месяца. По предварительным данным, в квартире задержанной была оставлена включенной в сеть электроплитка, что и стало причиной возгорания.