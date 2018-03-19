В Госдуму внесли проект о праве прокуроров запрашивать справки о счетах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутаты Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий прокурорам право запрашивать в банках справки по операциям и счетам юридических и физических лиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Прокурорам при осуществлении возложенных на них функций документ предоставляет право запрашивать в кредитной организации справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

"Законодательство о прокуратуре РФ, о банках и банковской деятельности не представляет прокурорам право получать справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан при осуществлении прокурорами их полномочий, в том числе и тех полномочий, которые предусмотрены федеральными законами "О прокуратуре РФ", "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам" и другими законами. "Этот пробел призван устранить предлагаемый законопроект", — поясняют разработчики.

Госдума в феврале отклонила в первом чтении законопроект о предоставлении органам прокуратуры права получать справки по операциям, счетам и вкладам граждан и организаций. Против принятия законопроекта выступили думский комитет по финансовому рынку и правительство РФ, посчитав необоснованным предоставление органам прокуратуры прав на получение составляющих банковскую тайну сведений. Расширение перечня лиц, имеющих право на получение таких сведений, может привести к дискредитации института банковской тайны, а также создаст предпосылки для нарушения статей 8 и 55 Конституции РФ, полагает кабмин.

Доступ к составляющим банковскую тайну сведениям уже закреплен действующим законодательством. При этом установлен закрытый перечень должностных лиц, которые вправе направить запрос при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. В данный перечень включен генпрокурор РФ, который вправе направлять запросы в отношении лиц, претендующих на должности в органах прокуратуры и занимающих эти должности, их супругов и несовершеннолетних детей.

Справки по счетам и операциям физических и юридических лиц сейчас выдаются судам, Счетной палате РФ, налоговым органам, Пенсионному фонду и Фонду социального страхования РФ, должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, председателю Банка России и другим лицам.