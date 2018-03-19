В МИД назвали включение Крыма в доклад ООН по Украине неправомерным

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ назвало неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Украине.

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ сообщается, что очередной доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля нынешнего года был ранее распространен в Женеве.

"Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", — заявили в МИД.

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