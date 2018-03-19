Парк беспилотников МЧС почти достиг 1600 аппаратов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Порядка 1,6 тысячи беспилотных летательных аппаратов, в том числе 37 самолетного типа, уже находится на оснащении реагирующих подразделений МЧС России, сообщает министерство.
"В настоящее время в системе МЧС России на оснащении реагирующих подразделений находится 1591 единица беспилотных авиационных систем, в том числе 1554 единицы вертолетного (мультироторного) типа, из них 132 единицы оснащены тепловизорами, 37 единиц самолетного типа", — говорится в сообщении.
По данным министерства, для управления беспилотниками в 2017 году было обучено 673 человека. В этом году организовано обучение еще 377 человек.