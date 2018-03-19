ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Почти 875 тысяч жителей Свердловской области в воскресенье приняли участие в рейтинговом голосовании в рамках формирования комфортной городской среды, сообщает в понедельник департамент информполитики главы региона.

"В стороне от важного выбора не остался никто – ни старшее поколение, ни молодежь. Люди действительно поверили, что судьба их городов в их руках, и активно продемонстрировали свою готовность сообща сделать их еще более красивыми и уютными", – говорится в сообщении.

Рейтинговое голосование в рамках формирования комфортной городской среды в воскресенье прошло на 1207 участках и охватило почти 50 муниципалитетов области – все территории с численностью населения свыше 20 тысяч человек. За право первоочередного благоустройства в регионе боролись 260 общегородских пространств. Реконструкция тех из них, что наберут наибольшее число голосов, начнется уже весной этого года. На их обустройство запланировано свыше 1,3 миллиарда рублей, уточнили в департаменте.

Прочие проекты также не останутся без внимания – наряду с лидерами они будут включены в региональную программу и будут благоустроены в последующие четыре года, добавили в департаменте.

Отмечается, что окончательные итоги голосования в муниципалитетах будут подведены к 22 марта. После этого муниципальные программы благоустройства будут актуализированы и начнутся конкурсные процедуры по отбору подрядчиков.

"Приступить к непосредственной реализации проектов мы планируем не позднее июня 2018 года. И я с уверенностью могу сказать, что те проекты, за которые уральцы отдали свои голоса, будут выполнены на самом достойном уровне. Для этого есть все необходимые ресурсы. И главный из них – наши неравнодушные люди", – приводятся в сообщении слова главы регионального минЖКХ Николая Смирнова.