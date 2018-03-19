В Хамовниках изменится схема движения из-за проведения футбольного матча

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Схема движения в столичном районе Хамовники изменится в связи с проведением футбольного матча между сборными России и Бразилии 22 и 23 марта, сообщается на официальном портале мэрии Москвы. По территории, прилегающей к стадиону "Лужники", на машинах смогут проехать только местные жители и представители юридических лиц по специальному пропуску.

Документ можно получить с 14 марта, написав заявление и предъявив свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт или договор аренды помещения. Если пропуск не оформлен, подъехать к дому можно будет, предъявив паспорт с пропиской или договор аренды.

Подробная информация о перекрытиях улиц и ограничениях движения размещена на портале mos.ru.