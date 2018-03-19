В Волгограде избирком не увидел четкой позиции о смене часового пояса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Четкой позиции о смене часового пояса у волгоградцев пока нет: разница между "за" и "против" после подсчета 12% протоколов референдума составляет чуть больше 1%, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

В воскресенье, 18 марта, одновременно с выборами президента РФ в регионе прошел референдум о переводе времени. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет. По данным на 23.30 по мск, явка на референдуме Волгоградской области составила 69,82%.

"Позицию "Да", предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, выбрали 49,98% проголосовавших, в то время как 48,90% проголосовавших выбрали позицию "Нет", предусматривающую сохранение московского времени", — пояснил собеседник агентства, добавив, что на данный момент обработано 12% протоколов.

Вопрос перевода часов остается одним из самых острых в регионе на протяжении почти двух лет. Губернатор области Андрей Бочаров ранее поручил профильному комитету областной думы провести мониторинг общественного мнения и изучить комментарии специалистов по этому вопросу.