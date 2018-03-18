На концерт в честь годовщины воссоединения с РФ пришли 27 тысяч крымчан

Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Праздничный концерт по случаю четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией собрал более 27 тысяч человек, сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"По данным МВД, на праздничных мероприятиях в центре Симферополя собралось более 27 тысяч человек", — сказал Полонский журналистам.

Со сцены на центральной площади города звучали народные и патриотические песни, сюда также приехала группа "Дискотека Авария", чтобы поздравить крымчан с праздником. Собравшиеся скандировали "Крым, Россия — навсегда". По окончании концерта прозвучал салют.

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