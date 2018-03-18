Умер глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На 34-м году жизни скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор компании по связям с общественностью Елена Кохановская.

"Друзья и коллеги, сегодня не стало нашего Димы Солодовникова", — говорится в записи Кохановской.

По словам Кохановской, семья Солодовникова еще не приняла решение о процедуре прощания.

Солодовников окончил МГУ. До прихода в МТС исполнял обязанности руководителя отдела по связям со СМИ в компании "ТрансТелеКом".