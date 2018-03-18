Власти ЛНР поздравили крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией, говорится в заявлении председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко.

"От всего Народного совета ЛНР и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем воссоединения Крыма с Россией! Четыре года назад жители полуострова в единодушном порыве сделали свой выбор, отстояв свою гражданскую позицию и право на самоопределение… Историческая справедливость восторжествовала, став для крымчан настоящим праздником, днем долгожданного возвращения домой", — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте парламента ЛНР.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".