Фестиваль "Мос/Еда!" в первый день посетили более 200 тысяч человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 200 тысяч человек посетили фестиваль "Мос/Еда!" в первый день его работы, сообщил в своем аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" стартовал 17 марта в российской столице, он может стать самым крупнейшим в мире. На прилавках фестиваля москвичи смогут приобрести овощи, фрукты, рыбную и мясную продукцию, колбасные изделия от производителей со всей страны.

"По итогам первого дня площадки фестиваля "Мос/Еда!" посетили больше 200 тысяч человек. Было куплено 190 тонн продукции. Популярностью пользовались овощи, шашлык, конфеты "Москва", замороженные морепродукты, рыба. Ночью еще завезем продукцию с учетом спроса", — написал он.

Фестиваль проходит в Москве 17 и 18 марта на 1,5 тысячи площадок, где москвичи смогут выбрать продукты, которые в новом ярмарочном сезоне появятся на прилавках. В субботу фестивальные площадки будут работать до 20.00, в воскресенье с 08.00 до 20.00.