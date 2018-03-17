В Оренбургской области почтили память погибшего в Сирии офицера Прохоренко

САМАРА, 17 мар — РИА Новости. В воинских частях и учебных заведениях Минобороны России в Оренбургской области почтили память Героя России Александра Прохоренко, который два года назад погиб в Сирии при исполнении служебных обязанностей, сообщает в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Цветы и венки к памятникам и мемориальным доскам Прохоренко возложили представители Центрального военного округа и правительства региона, военнослужащие и кадеты, учащиеся общеобразовательных учебных заведений и общественных организаций", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также в Оренбургском президентском кадетском училище прошли уроки мужества.
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