В Оренбургской области почтили память погибшего в Сирии офицера Прохоренко

САМАРА, 17 мар — РИА Новости. В воинских частях и учебных заведениях Минобороны России в Оренбургской области почтили память Героя России Александра Прохоренко, который два года назад погиб в Сирии при исполнении служебных обязанностей, сообщает в субботу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Минобороны РФ 24 марта 2016 года сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России. Его похоронили 6 мая в родном селе Городки Оренбургской области.

"Цветы и венки к памятникам и мемориальным доскам Прохоренко возложили представители Центрального военного округа и правительства региона, военнослужащие и кадеты, учащиеся общеобразовательных учебных заведений и общественных организаций", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в Оренбургском президентском кадетском училище прошли уроки мужества.

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