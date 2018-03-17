В Москве прошла масштабная акция по скринингу онкологических заболеваний

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Около девяти тысяч человек прошли диагностику на предрасположенность к раку в первый день акции по раннему выявлению онкозаболеваний в Москве, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В субботу столичный департамент здравоохранения совместно с Московским клиническим научным центром имени А.С. Логинова провели масштабную акцию по скринингу онкологических заболеваний. Посетители десяти городских поликлиник могли пройти бесплатную диагностику на выявление предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин, пояснили в ведомстве.

"Акция вызвала очень большой интерес у горожан, это значит, что все больше и больше людей интересуются профилактикой заболеваний, уделяют внимание своему здоровью. Диагностику сегодня прошли около девяти тысяч человек, в том числе семь тысяч женщин и около двух тысяч мужчин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность пройти диагностику у москвичей будет и 18 марта. Акция продолжится в медицинских кабинетах в десяти школах Москвы на избирательных участках, адреса, где будут проводиться исследования, указаны на сайте ведомства. Как подчеркнули в департаменте, подобные акции будут проводиться на регулярной основе.