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Общество

В Москве открылся фестиваль "Мос/Еда!"

18:2517.03.2018
(обновлено: 19:09 17.03.2018)
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© АГН "Москва" / Кирилл Зыков На фестивале Мос/Еда! в Москве. 17 марта 2018На фестивале Мос/Еда! в Москве. 17 марта 2018
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" стартовал 17 марта в российской столице, он может стать самым крупнейшим в мире, заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Фестиваль сыра на Манежной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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На фестивале "Мос/Еда!" представят миллион килограммов молочной продукции
"Мы продолжаем цикл фестивалей "Московские сезоны", и сегодня у нас стартовал фестиваль, посвященный тем ярмаркам, которые традиционно проходят в Москве — это ярмарки выходного дня, межрегиональные ярмарки, в том числе продуктовые фестивали, которые полюбились москвичам в предыдущие годы. Буквально в преддверии сезона мы решили провести на более 1,5 тысячи площадках фестиваль "Мос/Еда!", на котором будут представлены лучшие производители из более 25 регионов страны", — сказал он журналистам в ходе открытия фестиваля.

На прилавках москвичи смогут приобрести овощи, фрукты, рыбную и мясную продукцию, колбасные изделия от производителей со всей страны, "начиная от Камчатки и заканчивая Калининградом".

Немерюк подчеркнул, что на товары производители установили доступные цены.

Девочки на ярмарке ремесел, которая прошла на Площади Революции в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" может стать самым масштабным в мире
Как рассказал глава департамента, на фестивале у москвичей в ходе опроса узнают, какую продукцию они хотят видеть в дальнейшем на фестивалях и ярмарках.

"Это беспрецедентный фестиваль. Он проходит на 1,5 тысячи площадках в Москве в течение двух дней, задействовано более 16 тысяч человек. Я думаю, по итогам можно будет сказать, что этот фестиваль стал крупнейшим в мире. Я думаю, он может стать ежегодным, если полюбится москвичам и мы поймём, что он востребован", — сказал глава ведомства.

Фестиваль проходит в Москве 17 и 18 марта на 1,5 тысячи площадках, где москвичи смогут выбрать продукты, которые в новом ярмарочном сезоне появятся на прилавках. В субботу фестивальные площадки будут работать до 20.00, в воскресенье с 08.00 до 20.00.

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