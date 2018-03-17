В Москве в районе, где произошла утечка горячей воды, восстановили движение

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Движение по Фрязевской улице на востоке Москвы, где произошла утечка горячей воды, восстановлено, специалисты заканчивают ремонтные работы, сообщили в комплексе городского хозяйства (КГХ) Москвы.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Новогиреево на улице Фрязевская, 15 произошла утечка горячей воды. Службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы. Отключений потребителей не производилось.

"Движение по улице Фрязевская в районе Новогиреево восстановлено. Службы КГХ заканчивают ремонтные работы локальной утечки горячей воды. Тепло- и водоснабжение в окрестных домах не отключали", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте КГХ.

Движение по ул. Фрязевская в районе Новогиреево восстановлено. Службы КГХ заканчивают ремонтные работы локальной утечки горячей воды. Тепло- и водоснабжение в окрестных домах не отключали. #новостикгх pic.twitter.com/Ucuaw1eSl7 — Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 17 марта 2018 г.

​