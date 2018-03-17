Волонтеры вернули первоначальный вид стеле "Город-герой Севастополь"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Севастопольские волонтеры отреставрировали 15-метровую каменную стелу "Город-герой Севастополь", стоящую на въезде в город со стороны Ялты.

Севастопольские волонтеры провели восстановительные работы на каменной стеле, стоящей у въезда в город со стороны Ялтинского шоссе. В ходе работ был полностью восстановлен первоначальный вид, в том числе и эмблема Звезды Героя, передает корреспондент РИА Новости.

Организатор реставрационных работ, житель Севастополя Карен Тарминян рассказал РИА Новости, что до сегодняшнего дня стела выглядела крайне непрезентабельно, и это бросалось в глаза даже со стороны трассы.

"Фактически обелиск "Город-герой Севастополь" подвергался реставрации еще при Советском Союзе и, конечно, стела нуждалась в ремонте — отваливалась штукатурка, разрушались ступеньки и, что самое главное, потускнела звезда города-героя. Сегодня мы все это привели в порядок, заново покрасили награду, заштукатурили монумент и фактически вернули ему первоначальный вид", — отметил собеседник агентства.

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