Прилепин сожалеет, что россияне не знают своих настоящих героев

ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Жителям России нужно знать своих настоящих героев, а не навязанные массмедиа образы, считает российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин.

Президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, назвал разработчиков новых российских вооружений и участников операции в Сирии настоящими героями нашего времени и поблагодарил их за бескорыстный труд и результаты. Президент также заявил, что таких офицеров, как погибший в Сирии Герой России Роман Филипов, ни у одной другой страны мира не будет никогда.

"В своем послании президент Путин сказал о настоящих героях: гвардии майоре летчике Филипове, тех людях, которые создали оборонку. Они настоящие герои, но при этом мы их не знаем. Мы узнаем о них только из посланий Путина или когда они умирают. А герои, которых нам предлагает массмедиа, этот гламурно-глянцевый мир — это другие герои", — сказал Прилепин в интервью РИА Новости на полях Книжного салона в Париже.

Он считает, что "Россия живет в состоянии когнитивного диссонанса".

"Есть персонажи, на которых мы должны смотреть, люди, которые несут свою жизнь на эти весы, а при этом мы живем в мире, где продолжается бесконечный пир во время чумы", — заявил писатель.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.

У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.