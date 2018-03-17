Прилепин сожалеет, что россияне не знают своих настоящих героев

ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Жителям России нужно знать своих настоящих героев, а не навязанные массмедиа образы, считает российский писатель, заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин.
"В своем послании президент Путин сказал о настоящих героях: гвардии майоре летчике Филипове, тех людях, которые создали оборонку. Они настоящие герои, но при этом мы их не знаем. Мы узнаем о них только из посланий Путина или когда они умирают. А герои, которых нам предлагает массмедиа, этот гламурно-глянцевый мир — это другие герои", — сказал Прилепин в интервью РИА Новости на полях Книжного салона в Париже.
Он считает, что "Россия живет в состоянии когнитивного диссонанса".
По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.
У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.