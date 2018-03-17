В Москве трамваи еще 12 маршрутов будут осуществлять посадку без турникетов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Трамваи еще на 12 московских маршрутах будут осуществлять посадку пассажиров без турникетов и во все двери, оплатить проезд можно будет уже в салоне с помощью валидаторов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"На бестурникетный режим с 17 марта перейдут трамваи на 12 маршрутах в центре, на востоке, юго-востоке, юге и юго-западе города. Пассажиры смогут заходить в салон через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в транспорте", — говорится на сайте.

Добавляется, что такой режим оплаты делает посадку в транспорт более быстрой и удобной. Пассажиры экономят от пяти до 15 минут в пути. В бестурникетном транспорте действует усиленный контроль.

"Ежедневно более 800 тысяч горожан выбирают трамваи для передвижения по столице. Чтобы повысить комфорт поездок на этом виде транспорта, мы постепенно запускаем бестурникетную систему оплаты проезда. В ближайшую субботу, 17 марта, она появится на 12 направлениях. Без турникетов будут работать трамваи уже на 27 из 47 московских маршрутов", — приводятся на сайте слова генерального директора Мосгортранса Леонида Антонова.

С 1 января турникеты демонтировали на 72 маршрутах наземного транспорта. В феврале на бестурникетный режим работы перешли автобусы №655, а в марте — автобусы № 37, 507, 607 и 724к. Кроме того, бестурникетная система оплаты проезда продолжает работать во всех трехсекционных трамваях "Витязь-М", отмечается на сайте.

Узнать о маршрутах автобусов и трамваев без турникетов можно на сайте Мосгортранса.