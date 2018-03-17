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Общество

"Было очень страшно". Как в погоне за красотой женщины сжигают морщины

08:0017.03.2018
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© Depositphotos / piotr_marcinskiДевушка демонстрирует морщины на лбуДевушка демонстрирует морщины на лбу
© Depositphotos / piotr_marcinski

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Камила Туркина. Когда стандартный набор косметологических процедур наскучил, клиентки салонов красоты готовы на любой экстрим. В погоне за молодостью женщины идут на массаж со змеями и терпят пчелиные укусы. Чем заканчиваются подобные эксперименты — в материале РИА Новости.

Укус от всех болезней

Пчелиное жало — лекарство на все случаи жизни, считают некоторые поклонники нетрадиционной медицины. В небольших дозах пчелиный яд действительно полезен, иногда его добавляют в крем для лица и другие косметические продукты. Однако любительницам экспериментов этого мало: вместо косметики они используют живых пчел. Называется эта болезненная процедура апитерапией.

Насекомое берут пинцетом и подносят к определенному участку тела. Когда пчела кусает пациента, ее удаляют, а жало остается глубоко в коже до тех пор, пока яд не рассосется. "Больно, конечно, но благоприятное воздействие укуса стоит того", — рекомендуют в тематических группах соцсетей побывавшие на сеансе апитерапии женщины.

Врачи, впрочем, предупреждают: такой экстрим не на пользу: во время сеанса человека жалят не меньше десяти пчел, столько яда — большой стресс для организма.

"Как представитель традиционной медицины, я отношусь ко всем этим сомнительным процедурам негативно. Укусы пчел очень болезненны, а их яд может вызвать сильные аллергические реакции и анафилактический шок, который иногда приводит даже к летальному исходу", — комментирует РИА Новости заведующий отделением премиальной косметологии Института пластической хирургии и косметологии Евгений Макаров.

Инъекция ботокса. Архивное фото
© Fotolia / Production Perig
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Когда речь идет о традиционной медицине, практически всегда точно известно, какое действие окажет тот или иной препарат, а вот в случае с пчелиным или змеиным ядом последствия предугадать сложно, поясняет врач. К тому же обычный косметолог не может проконтролировать ход процедуры и быстро устранить побочные эффекты.

Пятидесятитрехлетняя жительница Самары Ирина Маликова столкнулась с тяжелой формой аллергии на пчелиный яд. Обратиться к апитерапевту ей посоветовала подруга. "Меня очень мучил остеохондроз, гимнастика давала только кратковременный эффект, а в народе принято считать, что пчелиный яд помогает от многих болезней. В итоге после семи укусов спина у плечи у меня распухли и сильно покраснели, было нестерпимо больно. Отек не сходил долго, хотя я протирала его календулой и другими средствами", — рассказывает Маликова.

Ядом остеохондроз она так и не вылечила — зато пришлось экстренно обратиться в поликлинику и сделать укол антигистамина. Теперь все проблемы со здоровьем Ирина решает в кабинете врача.

"Аллергию вызывает не только пчелиный яд. Похожая ситуация у любителей сводить бородавки и папилломы с помощью чистотела. Аллергией там все заканчивается в лучшем случае, в худшем — серьезными ожогами. Убрать родинку или папиллому могут только врачи", — предостерегает Евгений Макаров.

Отдых с рептилиями

Массаж змеями — еще одна экстравагантная процедура для клиентов не из робкого десятка. Раньше расслабиться в компании рептилий можно было только на модных заграничных курортах, сейчас такую услугу предлагают в некоторых салонах Москвы и Санкт-Петербурга. Поклонники подобного массажа считают, что змеи помогают избавиться от головной боли и стресса.

"По моей спине в произвольном порядке ползали несколько змей — кажется, ужи. Рядом стоял массажист и следил за тем, чтобы рептилии не расползлись или не свились в клубок. Змеи, конечно, не ядовитые, но все равно было слегка не по себе. Я боялась встать или пошевелиться лишний раз — вдруг рептилия как-то агрессивно на это отреагирует", — делится впечатлениями москвичка Наталья Стрельникова.

Особенного эффекта от массажа она, однако, не заметила. По ее словам, прикосновения змей напоминают легкое поглаживание пальцами. На такую процедуру можно согласиться только ради острых ощущений, лечебного воздействия никакого, признает Наталья. А стоит это сомнительное удовольствие недешево — от шести-семи тысяч рублей за получасовой сеанс.

Массаж с огоньком

Самую беспощадную борьбу женщины ведут с морщинами. Инъекции ботокса, пластические операции, крем стоимостью как запчасти для самолета — арсенал косметологического "оружия" очень разнообразен. Некоторые представительницы прекрасного пола готовы на самые радикальные средства. Так, есть салоны, где клиенткам предлагают "огненный массаж", во время которого морщины… сжигают.

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Публикация от Эзотерика Краснодар (@novayaeravodoleya)

Сорокадвухлетняя Анастасия Карманова (имя изменено) из Санкт-Петербурга решила испытать процедуру на себе. "Мне сказали, что после "огненного массажа" морщины разглаживаются и лицо молодеет на глазах. Мол, огонь обладает необычайными целебными свойствами. Возможно, это действительно так, но лично я эффекта не заметила, зато натерпелась страха на всю оставшуюся жизнь", — рассказывает Карманова.

Действо проходит следующим образом: на лицо кладут смоченные в специальном растворе полотенца, поджигают их, а спустя некоторое время тушат.

"Было очень страшно — я боялась ожога. Кое-как вытерпела, от повторной процедуры отказалась. Лучше сходить на обычный массаж, бог с ними, с этими морщинами", — говорит Карманова.

Сжигание морщин — не первая авантюра для Анастасии. Она и до этого любила экспериментировать: увлекалась масками для волос из бычьего семени и птичьего помета. О пользе народных средств вычитала в глянцевом журнале.

"Думала, такие маски действительно полезны — в какой-то момент показалось, что волосы стали более густыми и шелковистыми. Но потом выяснилось, что это заслуга качественного шампуня", — признается она.

Косметология: как создают красоту
© РИА Новости, Инфографика
Косметология: как создают красоту
"Все эти чудодейственные "огненные массажи" и маски из птичьего помета — не более чем попытка содрать с клиента лишние деньги. В экскрементах содержится много биологически активных веществ, способных вызвать аллергическую реакцию. Мне, как врачу, не совсем понятно, почему люди выбирают нетрадиционную медицину, чреватую самыми непредсказуемыми результатами, когда в косметологии есть вполне проверенные способы", — недоумевает Макаров.

И обращает внимание еще на одну процедуру, к которой надо подходить с осторожностью. Речь о лазерной дермабразии. Это довольно радикальный метод восстановления кожи, заключающийся в уничтожении верхних слоев эпидермиса. Услуга весьма популярна, предложений при запросе в интернет-поисковике — множество. Расценки внушительные: к примеру, только за лоб придется выложить 45-50 тысяч рублей, а за лицо полностью — порядка 150 тысяч.

При дермабразии (по сути, это очень глубокий пилинг) кожа сильно повреждается — это и заставляет организм регенерировать кожный покров.

Однако если процедуру проводит неопытный врач без высококачественного лазерного оборудования, последствия будут весьма плачевные. Неумелый косметолог легко может повредить глубокие слои кожи — и на лице останутся пигментные пятна или даже шрамы, предупреждают специалисты.

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