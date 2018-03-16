Свердловский губернатор попросил поддержать благотворительные фонды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился ко всем желающим оказать ему знак внимания в день рождения, который он празднует в пятницу, с просьбой вместо подарков поддержать благотворительные фонды помощи больным детям.

"Уже несколько лет как сложилась традиция: я всех прошу не дарить мне никаких подарков, а вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям. Любую сумму, сколько не жалко. Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и интернете. Собираются довольно приличные суммы. Смогли помочь многим (если интересно, расскажу потом)", — написал глава региона на своей странице в Instagram

По словам Куйвашева, некоторые жертвователи отправляют потом ему копии платежек, и такие "поздравительные открытки" намного важнее и ценнее любых подарков. "Да, к сожалению, у отечественной государственной медицины не всегда есть возможность помочь всем, кто нуждается. Поэтому бывает необходима помощь общества. В этом году мы в том числе договорились о работе с фондом "Мы вместе", — отметил губернатор.

Он добавил, что есть конкретные дети, которым можно помочь. Это годовалый Ильнар Ахмадеев, у которого ретинобластома правого глаза — это агрессивная опухоль. Его нужно лечить в Швейцарии. Требуется 1,2 миллиона рублей.

Также помощь требуется 6-летней Любе Пермяковой из города Красноуфимск. Девочка страдает атрезией (отсутствием) наружных слуховых проходов. Помимо этого, у нее двусторонняя тугоухость третьей степени. "Очень умная и талантливая девочка, мечтает стать учителем. Редкая болезнь. Могут помочь в Калифорнии, полностью вылечить болезнь. Надо 1 752 000 рублей", — написал Куйвашев.

Помимо этого, помощь нужна Диме Напольских, у которого нейробластома забрюшинного пространства четвертой степени. "Нужно собрать 205 тысяч рублей. Мальчика лечили три года, началась длительная устойчивая ремиссия, но случился инсульт. Сейчас нужна реабилитация в частном учреждении, к врачам которого ребенок привык. У родителей не хватает денег", — отметил губернатор.