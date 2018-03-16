Свердловский губернатор попросил поддержать благотворительные фонды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился ко всем желающим оказать ему знак внимания в день рождения, который он празднует в пятницу, с просьбой вместо подарков поддержать благотворительные фонды помощи больным детям.
По словам Куйвашева, некоторые жертвователи отправляют потом ему копии платежек, и такие "поздравительные открытки" намного важнее и ценнее любых подарков. "Да, к сожалению, у отечественной государственной медицины не всегда есть возможность помочь всем, кто нуждается. Поэтому бывает необходима помощь общества. В этом году мы в том числе договорились о работе с фондом "Мы вместе", — отметил губернатор.
Он добавил, что есть конкретные дети, которым можно помочь. Это годовалый Ильнар Ахмадеев, у которого ретинобластома правого глаза — это агрессивная опухоль. Его нужно лечить в Швейцарии. Требуется 1,2 миллиона рублей.
Помимо этого, помощь нужна Диме Напольских, у которого нейробластома забрюшинного пространства четвертой степени. "Нужно собрать 205 тысяч рублей. Мальчика лечили три года, началась длительная устойчивая ремиссия, но случился инсульт. Сейчас нужна реабилитация в частном учреждении, к врачам которого ребенок привык. У родителей не хватает денег", — отметил губернатор.