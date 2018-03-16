Скворцова рассказала об обсуждении антитабачной концепции в Госдуме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Основные блоки антитабачной концепции в виде законопроектов обсуждаются в Госдуме РФ, в документе с учетом этого могут появиться другие блоки, рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Концепция – это некое стратегическое видение. Оно есть, и оно позволило нам подключить очень широкие массы к обсуждению блоков антитабачных. И именно это позволило уже сейчас разработать законопроекты, которые параллельно с обсуждением концепции идут и обсуждаются на площадке Госдумы. Поэтому основные блоки концепции уже будут проведены", — сказала она, добавив, что в связи с этим концепция может дополняться новыми блоками.

Проект новой антитабачной концепции на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу был внесен в правительство в 2017 году. Теперь концепция предполагает ограничения на показ табачных изделий в кино, запрет на курение в переходах, транспорте и даже личном авто, если в нем находятся дети. Кроме того, электронные сигареты остались приравнены к обычным. Однако проект до сих пор не утвержден.