Путин сообщил о плане расширения сотрудничества медиков с промышленностью

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Будет создано поручение по проработке сотрудничества медицинских центров с медицинской промышленностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по здравоохранению.

Главный отоларинголог Минздрава, директор ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России" Николай Дайхес во время выступления в ходе совещания обратил внимание, что нужна программа по углублению взаимодействия с медицинской промышленностью в плане создания высокотехнологичных методов, научно-исследовательских разработок.

"Что касается оборудования, мы уже говорили об этом: нужно, чтобы Минздрав вместе с соответствующими структурами, правительством, прежде всего, министерством промышленности, этим озаботилось. Я обязательно это помечу, как по результатам нашей сегодняшней беседы мы оформим соответствующие поручения, это будет одно из этих поручений", — сказал Путин.

Он отметил, что многие российские предприятия готовы и даже имеют такие задачи, особенно предприятия оборонного комплекса. Президент напомнил, что в эти предприятия было вложено почти три миллиарда рублей за последние годы, есть там и подготовленные кадры.

"Что нужно обеспечить? Здесь задача министерства здравоохранения. Рынок, рынок сбыта. Перед ними (предприятиями) стоит задача диверсификации своего производства и постепенный выход на производство гражданской продукции как минимум на 50% от объема продукции, которую они производят", — добавил Путин.