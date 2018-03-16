Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Необходимо наладить систему сохранения уровня финансирования отдельных направлений сферы здравоохранения, чтобы не возвращаться к проблеме несколько раз, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения в пятницу.

По мнению главы государства, надо вести профессиональную работу по определению важнейших на данный момент приоритетов в сфере здравоохранения. Президент пояснил, что ранее, например, государство выделяло финансирование первичному звену оказания медицинской помощи, надеясь, что эту практику сохранят региональные власти, но этого не произошло. "Приходится нам опять к этому возвращаться и из федерального бюджета это делать", — сказал Путин.

"Нам нужно наладить систему сохранения уровня, который достигается, и улучшения этой ситуации на будущее. Над этим надо будет поработать", — добавил президент.