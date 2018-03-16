Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

C. ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил включить практиков в экспертный совет при Минздраве.

Главный врач республиканского клинического онкологического диспансера в Татарстане Ильдар Хайруллин в своем выступлении попросил президента ускорить разработку отечественных таргетных инновационных химиопрепаратов, а также сформировать некий орган, который бы мог объективно оценить эффективность затрат на внедрение какого-либо вида лечения или препарата.

"Насколько я знаю, в Минздраве существует экспертный совет, потому что вообще медицина сегодня такая сложная стала отрасль. Это не просто таблетку разломать, одному дать от головной боли, а второму от боли в животе… Поэтому определить что эффективно, что неэффективно могут только специалисты, и экспертный совет такой есть. Единственное, что можно попросить министра, чтобы в экспертном совете были представлены практики", — сказал Путин на совещании по здравоохранению.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в свою очередь рассказала, что Минздрав создал специальный федеральный центр с независимой экспертизой по всем профилям медицинской эффективности и пригласила Хайруллина войти в совет при этом центре и посмотреть, как он работает.

"Владимир Владимирович, мы создали специальный федеральный центр с независимой экспертизой по всем профилям фармакоэкономической и клинико-экономической эффективности. Он работает последние полтора года", — отметила Скворцова.

Путин отметил, что помимо главного врача из Казани в экспертный совет нужно включить докторов из других клиник.

"Вероника Юрьевна, надо же не только одного коллегу пригласить, нужно, чтобы практики там принимали участие не только из Татарстана, может быть из других клиник. Надо посмотреть человека три — четыре вполне можно включить", — заявил президент.