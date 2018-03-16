Путин: нужно развивать культуру, иначе не будет успехов в других сферах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Культуру в России нужно развивать, иначе не будет успехов в других сферах, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Кроме образования, здравоохранения, инфраструктуры нам нужно про культуру не забывать, иначе результата у нас не будет ни в одной отрасли", — сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Он прокомментировал высказанную оценку о том, что в лечении пациента имеет значение не только поведение собственно доктора, но и всех сотрудников медучреждения, в том числе технического персонала, чьё поведение может повлиять на выздоровление. "Что можно по этому поводу сказать? Это часть нашей общей культуры. И вот здесь значение культуры в широком смысле слова настолько велико, что трудно переоценить", — сказал президент.