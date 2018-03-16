Надо, чтобы каждый нес ответственность за свое здоровье, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Необходимо создавать в России систему, которая бы повышала ответственность каждого человека за свое здоровье, сказал президент Владимир Путин во время совещания по здравоохранению в пятницу.

Как заявил на совещании главный внештатный специалиста Минздрава России Сергей Бойцов, разработанная ведомством стратегия формирования здорового образа жизни "двигается с трудом через ряд ведомств".

"По поводу формирования здорового образа жизни — это очень важно. И я не могу не согласиться с теми нашими коллегами, которые говорят о том, что пришло время как-то выстроить работу таким образом, чтобы это было не просто побуждение к занятию физической культурой и спортом, это у каждого должна быть какая-то ответственность за состояние здоровья. Это во всем мире так… и у нас то… спокойно, необременительно в финансовом смысле, конечно, но все-таки нужно создавать такую систему, которая бы повышала ответственность каждого за состояние своего здоровья", — сказал Путин.