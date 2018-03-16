Путин предложил ввести административные меры для вакцинации детей

С. ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным введение административных мер для вакцинации детей и взрослых в РФ, но нужно действовать аккуратно, "без административных окриков".
"Сейчас какая-то мода вообще не делать прививок… В некоторых странах просто детей не принимают в детские дошкольные учреждения, в детские сады без прививок. Вы подняли очень важный вопрос. Для его решения более жесткими методами, конечно, здесь невозможно идти по пути каких-то административных окриков", — ответил Путин.
По его словам, в этом вопросе необходимо взаимодействие между специалистами и общественными организациями.
"Это подлежит, конечно, обсуждению, возможно, и принятие каких-то административных решений, но нужно только делать это аккуратненько, без, как я сказал, административных окриков и командования. Нужно людям объяснять, что связано с их поведением, к чему это может привести. Выбор очень сложный всегда, особенно когда речь идет о детях, ведь есть и примеры, когда эта вакцинация сама по себе приводит к неблагоприятным последствиям, поэтому нужна тонкая работа с людьми", — сказал Путин.