Путин предложил ввести административные меры для вакцинации детей

С. ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным введение административных мер для вакцинации детей и взрослых в РФ, но нужно действовать аккуратно, "без административных окриков".

В ходе встречи с работниками сферы здравоохранения сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юриц Жулев отметил, что организация "категорически выступает против тех тенденций, когда родители отказываются вакцинировать своих детей. "Они ставят под угрозы просто жизнь своих детей", — подчеркнул он.

"Сейчас какая-то мода вообще не делать прививок… В некоторых странах просто детей не принимают в детские дошкольные учреждения, в детские сады без прививок. Вы подняли очень важный вопрос. Для его решения более жесткими методами, конечно, здесь невозможно идти по пути каких-то административных окриков", — ответил Путин.

По его словам, в этом вопросе необходимо взаимодействие между специалистами и общественными организациями.

"Это подлежит, конечно, обсуждению, возможно, и принятие каких-то административных решений, но нужно только делать это аккуратненько, без, как я сказал, административных окриков и командования. Нужно людям объяснять, что связано с их поведением, к чему это может привести. Выбор очень сложный всегда, особенно когда речь идет о детях, ведь есть и примеры, когда эта вакцинация сама по себе приводит к неблагоприятным последствиям, поэтому нужна тонкая работа с людьми", — сказал Путин.