Путин посетовал, что Рошаль проел ему "всю плешь" по поводу здравоохранения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетовал, что известный детский хирург, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль проел ему "всю плешь" по поводу финансирования сферы здравоохранения, поскольку поднимает этот вопрос при каждой встрече.

"Леонид Михайлович (Рошаль) поднял этот вопрос, правильно сделал. Он всегда его поднимает. Он уже всю плешь мне проел с этим финансированием. Как ни встречаемся — я уже боюсь его — он все время про финансирование", — сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения в пятницу.