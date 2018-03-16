Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы финансирование здравоохранения увеличилось реально, а не на бумаге, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем делать все для того, чтобы финансирование на здравоохранение увеличилось, увеличилось реально, а не на бумажке. Мы отдаем отчет себе в том, насколько это важно. Будем делать все для того, чтобы даже дополнительные средства, которые будут появляться — они сейчас уже появляются — чтобы часть этих дополнительных средств дополнительно направлялась на решение проблем здравоохранения", — сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Он подчеркнул, что "не для красного словца" обозначил здравоохранение в качестве приоритетного направления в развитии страны.

"Не для того, чтобы приятно было всевозможным пациентам, медицинскому сообществу. Мы действительно, я лично считаю, что это одно из важнейших направлений в развитии страны. И будем это делать непременно", — отметил он.