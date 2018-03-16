Путин допустил передачу части госфункций в здравоохранении в нацмедпалату

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Часть функций государственных структур в области здравоохранения можно передать в Национальную медицинскую палату, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Очень важное развитие Национальной медицинской палаты — это, конечно, передача определённых функций из государственных структур в такую общественную организацию авторитетную, как медицинская палата. И постепенно, мы с вами говорили уже об этом, нужно будет идти по этому пути, по мере того, как будет созревать решение тех или других вопросов. И я вот это поддерживаю",- сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Как сказал президент, Национальная медицинская палата состоялась. "Те опасения, которые высказывались официальными работниками министерства здравоохранения, в областных структурах, они не оправдались, Национальная медицинская палата вписалась в общую жизнь, выполняет очень важную роль, является таким индикатором качества работы, защищает интересы медицинских работников",- сказал он.