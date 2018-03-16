Путин допустил передачу части госфункций в здравоохранении в нацмедпалату

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Часть функций государственных структур в области здравоохранения можно передать в Национальную медицинскую палату, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Очень важное развитие Национальной медицинской палаты — это, конечно, передача определённых функций из государственных структур в такую общественную организацию авторитетную, как медицинская палата. И постепенно, мы с вами говорили уже об этом, нужно будет идти по этому пути, по мере того, как будет созревать решение тех или других вопросов. И я вот это поддерживаю",- сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.