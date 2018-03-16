Путин пообещал уделить особое внимание вопросам лечения онкобольных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Власти будут уделять особое внимание вопросам лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, это касается и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.
"На онкологию будем обращать особое внимание… Мы с вами знаем, что когда государство сосредотачивает внимание на чем-то конкретном, результат, как правило, появляется и, как правило, хороший", — сказал Путин.
Главе государства рассказали о ряде сложностей, которые касаются средств для лечения детей. "Конечно, мы на это будем средства выделять. Это конкретные решения, они должны быть отработаны Минздравом", — сказал Путин, отметив, что после выделения ресурсов именно Минздрав решает, как их распределять.