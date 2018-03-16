Путин пообещал уделить особое внимание вопросам лечения онкобольных

Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Власти будут уделять особое внимание вопросам лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, это касается и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

"На онкологию будем обращать особое внимание… Мы с вами знаем, что когда государство сосредотачивает внимание на чем-то конкретном, результат, как правило, появляется и, как правило, хороший", — сказал Путин.

Главе государства рассказали о ряде сложностей, которые касаются средств для лечения детей. "Конечно, мы на это будем средства выделять. Это конкретные решения, они должны быть отработаны Минздравом", — сказал Путин, отметив, что после выделения ресурсов именно Минздрав решает, как их распределять.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию отметил необходимость реализации в РФ специальной общенациональной программы борьбы с раком. По его словам, необходимо "активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека". В Минздраве отметили, что создание онкологической программы является одной из основных задач здравоохранения.