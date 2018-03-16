Белоусов назвал повышение продолжительности жизни сложной задачей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Повышение продолжительности жизни и рост реальных доходов населения — это сложные задачи из списка национальных целей развития РФ, озвученных в послании Владимира Путина, но их необходимо достичь, заявил журналистам помощник президента Андрей Белоусов.

Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, Путин в качестве приоритетов выделил обеспечение роста реальных доходов граждан, увеличение размера пенсий и их индексацию, снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое, а также увеличение продолжительности жизни с 73 лет до 80 и выше.

"Первые две цели связаны с тем, что определено в послании как расчистка, или решение тех проблем, которые накапливались в нашей стране десятилетиями. Первое — это сохранение народонаселения и повышение средней продолжительности жизни: сначала — до 2024 года — до 78 лет, и потом — к 2030 году — до 80 лет", — рассказал Белоусов.

По его словам, цифра в 78 лет "это промежуточная точка, к чему мы должны стремиться, очень напряженная задача, напряженная цель, надо будет ее выполнить".

"Вторая цель — нужно решать накопленные проблемы — звучит достаточно общо, как повышение уровня жизни населения, но дальше она расшифровывается: о создании устойчивости, и слово "устойчивость" я хочу подчеркнуть, роста реальных доходов населения. Напомню, что последние годы реальные доходы населения у нас сокращались", — сказал помощник главы государства.

Кроме того, по его словам, к этой же цели относится рост реальных пенсий, "то есть рост пенсий выше инфляции" и сокращение в два раза уровня бедности к 2024 году, что тоже является "напряженными целями, которых предстоит достичь".