Путин вручил госнаграду ректору Самарского медуниверситета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения вручил ректору Самарского государственного медицинского университета государственную награду за наставничество.

"Как вы знаете, учреждена госнаграда "Знак наставничества". Мне очень приятно, что такой знак за номером один вручается вашему коллеге. Это ректор Самарского государственного медицинского университета академик Геннадий Петрович Котельников. Он и врач выдающийся, и учитель, и наставник", — сказал президент.

Он добавил, что Котельников подготовил более 80 ученых, 25 докторов.