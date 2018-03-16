Путин призвал ускорить принятие проекта цифровизации здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Нужно ускорить принятие проекта программы цифровизации в сфере здравоохранения, который подготовлен Минздравом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сделаем отдельную программу по цифровизации здравоохранения. Сейчас, мне известно, министерство уже подготовило дополнительный проект постановления, который будет прямо связан с этим видом деятельности. Надо ускорить его принятие", — сказал Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что до 1 апреля проект будет рассмотрен правительством. Путин добавил, что сейчас государство уделяет много внимания цифровизации жизни вообще, в том числе здравоохранения.