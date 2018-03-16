Путин: деньги на переоснащение детских поликлиник не должны уйти в стройку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Средства, выделяемые из федерального бюджета на переоснащение детских поликлиник и подготовку кадров, не должны "уйти в бесконечную стройку", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что меня очень смущает — я просто боюсь, что эти деньги (выделяемые дополнительно из федерального бюджета — ред.) пойдут не на переоборудование, подготовку кадров, а в бесконечную стройку", — заявил Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения.

Глава государства напомнил, что на переоснащение детских поликлиник и отделений больниц будет ежегодно выделяться дополнительно по 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Однако, по словам президента, речи о строительстве новых поликлиник на эти средства не шло.

"В принципе, можно добавить [строительство в эту программу — ред.]", — сказал президент.

Он пояснил, что опасается, что в этом случае большая доля средств уйдет именно на стройку.

"Хотя, наверное, в некоторых случаях — там, где вообще нет ничего, надо просто подумать, каким образом это организовать. Можно где-то построить заново, где-то совместить с имеющимися лечебными заведениями. Надо проработать этот вопрос, я в принципе не возражаю, но только очень аккуратно", — сказал президент.