В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ‍

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минобрнауки не планирует отменять Единый государственный экзамен. В ведомстве подчеркнули, что система ЕГЭ совершенствуется с каждым годом.

"Продолжим следить за комфортным и объективным проведением экзаменов", — добавили в министерстве.

Отмечается, что система ЕГЭ "укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях".

В ведомстве напомнили, что согласно недавнему опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают текущую процедуру сдачи единого госэкзамена. При этом число сторонников ЕГЭ достигло максимума за последние десять лет.

Инициатива депутатов от ЛДПР



Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ. Вместо этого они предложили ввести государственные экзамены по программам основного и среднего общего образования.

Авторы инициативы считают, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна: нужно нанимать репетиторов, услуги которых не могут себе позволить многие родители.

Отмечается также, что отмена экзамена позволит проводить более качественный отбор при поступлении в вузы.

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов считает, что никакого отношения к реальной оценке уровня подготовки учащихся ЕГЭ не имеет. По его мнению, введение экзамена себя не оправдало.

"Более того, этот чудовищный по сути эксперимент над школьниками, начавшийся еще в 2002 году, полностью провалился", — добавил Нилов.

Кроме того, полноценного искоренения коррупции при поступлении в вузы введение ЕГЭ не принесло, подчеркнул депутат.

Он также заметил, что расходы на проведение ЕГЭ растут, и одновременно с этим наблюдается постоянный процесс изменения правил проведения единого госэкзамена.

"Дети просто не успевают адаптироваться к процедуре ЕГЭ. Единственное, что остается, это квадратно-гнездовая форма оценки знания — в ответах на тесты проставлять галочки в клеточках", — заключил Нилов.

С 2009 года ЕГЭ стал одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательные для получения аттестата об окончании школы — экзамены по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.

В Миноборнауки заявили, что единый государственный экзамен в дальнейшем будет переходить на электронный формат: будут использоваться облачные технологии и блокчейн. А в дальнейшем в ЕГЭ появятся задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента.

Мнение россиян о ЕГЭ

Из опроса ВЦИОМ следует, что о повышении качества оценки знаний, в основном, говорили те, кто с экзаменом сталкивался лично: учителя и школьники. Кроме того, практически каждый второй опрошенный готов попробовать впервые сдать ЕГЭ.

Согласно опросу, о ЕГЭ нем знает абсолютное большинство россиян — 94 процента. При этом лишь менее половины (44 процента) сталкивались с ЕГЭ на личном опыте – сдавали сами или сдавали родственники, остальные черпали информацию из СМИ.

Например, о том, что из ЕГЭ практически по всем предметам исключили задания с выбором одного ответа хорошо известно только десяти процентам, еще 35 процентов слышали в общих чертах, 55 процентов — узнали впервые в ходе опроса.