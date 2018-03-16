В Щелково пройдет финальный турнир проекта "Мини-футбол — в школу"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более миллиона школьников ежегодно принимают участие в проекте "Мини-футбол — в школу", финальный турнир которого в сезоне 2017-2018 года пройдет 23-30 марта в УСК "Подмосковье" в подмосковном Щелково участников, сообщил РИА Новости президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

"Ассоциация мини-футбола России из года в год расширяет этот проект, вовлекает новых людей, новые регионы. Планируется, что в сезоне 2017-2018года, финал которого пройдет в Щелково, примут участие ребята из 84 субъектов РФ. Отмечу что это футбольное состязание признано самым массовым школьным спортивным проектом нашей страны",- сказал Алиев.

Общероссийский проект "Мини-футбол — в школу" реализуется на всей территории России с 2005 года министерством спорта России, министерством образования России, Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России.

По данным пресс-службы АМФР, популярность турнира с каждым годом растет: если в сезоне 2005-2006 года в нем приняли участие 2500 учеников из 240 школ шести субъектов России, то в прошлом году в проекте участвовали ребята из 84 регионов РФ, их число превысило миллионную отметку.

"С помощью проекта на всей территории нашей страны проводится активная работа по подготовке профессиональных кадров, обучающие семинары, а также локальные соревнования для школ, расположенных в труднодоступных уголках России и в районах с неблагоприятным климатом. Проект уже много лет проходит при поддержке ряда крупных российских компаний", — отметили в пресс-службе.