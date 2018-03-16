Сергей Лазарев спел дуэтом с участником проекта "Ты супер!"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В шестом выпуске проекта "Ты супер!" член жюри — популярный певец Сергей Лазарев — выступил совместно с участником шоу 17-летнем Виктором Печиенко. Сергей и Виктор исполнили песню Григория Лепса и Тимати — "Я уеду жить в Лондон". Конкурсант прочитал куплет в стиле рэп, а знаменитый музыкант продемонстрировал свои потрясающие вокальные данные в припеве.

"Витя, ты первым зачитал рэп на этом проекте. Это здорово! Хип-хоп — очень актуальный жанр среди твоих ровесников. Я очень рад, что ты открыт современным трендам и выбрал именно такую композицию для своего выступления!", — сказал знаменитый певец Сергей Лазарев.

По словам самого Вити, рэп он читает всю жизнь. Другая грань его увлечения музыкой — игра на ударных инструментах и гитаре. Также Витя является страстным танцором. Он не упускает ни одной возможности продемонстрировать свой талант, с удовольствием участвуя во всех школьных конкурсах и акциях. Ему нравится дарить людям радость, поэтому он мечтает стать актёром или организатором мероприятий.

Подробности этой встречи НТВ покажет в субботу, 17 марта

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.