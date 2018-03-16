В Минобрнауки прокомментировали инициативу депутатов отменить ЕГЭ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минобрнауки не намерено отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Так в ведомстве прокомментировали инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР.

"Данная система совершенствовалась последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть, и мы не планируем отступать от этой системы, но продолжим следить за комфортным и объективным проведением экзаменов", — заявили в министерстве.

Отмечается, что система ЕГЭ "укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях".

В ведомстве напомнили, что недавний опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян поддерживают текущую процедуру сдачи единого госэкзамена, которая "позволяет избежать различного рода нарушений". При этом число сторонников ЕГЭ достигло максимума за последние десять лет.

Предложение об отмене ЕГЭ

Сегодня стало известно, чтодепутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ. Инициатива предусматривает отмену ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного испытания при приеме в вузы. Вместо этого предлагается ввести государственные экзамены по программам основного и среднего общего образования.

Авторы инициативы считают, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна: необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых не по карману многим родителям.

Отмечается также, что отмена экзамена позволит проводить более качественный отбор при поступлении в вузы.

"Все годы его существования в системе образования превратились в судорожное латание дыр и лазеек в процессе сдачи, то есть в технический процесс. Никакого отношения к реальной оценке уровня подготовки учащихся это не имеет", — считает глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 2009 года ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательные для получения аттестата об окончании школы — экзамены по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.