Собянин: в Москве построят и реконструируют более 100 км дорог и развязок

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 100 километров дорог, развязок, тоннелей и эстакад будет построено и реконструировано в Москве в 2018 году, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, открывая новую эстакаду через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке.

"В этом году в Москве будет построено и реконструировано около 115 километров дорог, развязок, тоннелей, эстакад. Один из таких крупных объектов находится здесь, в районе Щербинки. Щербинка, по сути дела, "разрезана" двумя магистралями — железнодорожной и автодорожной, в прошлом году мы запустили железнодорожную эстакаду, сейчас запускаем эстакаду через Варшавку — еще одной транспортной проблемой в Щербинке и Южном Бутове станет меньше", — сказал он.

По словам мэра, строительство эстакады через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого было ‬начато в сентябре 2016 года и завершено в марте 2018 — на полгода раньше планового срока. Новая эстакада обеспечивает съезд с Варшавского шоссе при движении из центра на улицу Маршала Савицкого, выезд из Щербинки по улице 40 лет Октября на Варшавское шоссе в сторону центра, а также разворот на Варшавском шоссе при движении из центра.

Кроме того, открытие движения позволит ликвидировать заторы на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого и 40 лет Октября. Длина эстакады — 606 метров с двумя полосами движения. В весенне-летний период планируется благоустроить прилегающие территории.‬

Новая эстакада построена в рамках реконструкции Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда №728 до Обводной дороги на подмосковный Подольск. Всего в рамках проекта планируется реконструировать 6,8 километров дорог. Срок окончания работ намечен на третий квартал 2018 года.