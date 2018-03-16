СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Крым с момента воссоединения с Россией развивается ударными темпами и преображается на глазах, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Российский полуостров развивается ударными темпами, преображается на глазах", — сказал Аксенов на торжественном заседании по случаю четвертой годовщины референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией.

По его словам, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию автодорожная часть моста через Керченский пролив и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь".

"Первые автомобили по Крымскому мосту и трассе "Таврида" пойдут уже в ближайшие месяцы. В мае даст первый ток Таврическая электростанция в Симферопольском районе", — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что по итогам прошедшего года практически во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксированы положительные тенденции.

"Общий рост экономики составляет более 10%. Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Он в 10 раз превышает аналогичный показатель 2013 года – последнего года украинского господства", — сказал глава республики.

Аксенов также отметил, что государственная поддержка сельского хозяйства увеличилась в сравнении с 2013 годом более чем в 20 раз, финансирование здравоохранения – в 2 с лишним раза, расходы на социальную защиту населения выросли почти в два раза.

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