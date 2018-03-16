Правительство одобрило ужесточение ответственности авиадебоширов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за противоправное поведение на авиатранспорте, и приняло решение внести соответствующий проект в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира самолета, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте.

Также планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, заявил, что согласно новому законопроекту повышенная административная ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта заключается в штрафе до 50 тысяч рублей либо аресте до 15 суток, штрафы за авиадебоширство в самолетах будут увеличены в разы.