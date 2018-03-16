Почти 400 проб воздуха взяли на подмосковной свалке "Ядрово", заявили в МЧС

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 400 проб воздуха на содержание вредных веществ уже взяли специалисты в районе полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья после жалоб местных жителей на неприятный запах, угрозы для людей не выявлено, сообщает в пятницу региональный главк МЧС РФ.
"По состоянию на 10.00 16 марта, проведено 10 замеров (за сутки). С нарастающим итогом взято 386 проб воздуха на превышения ПДК. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено", — говорится в сообщении.