Почти 400 проб воздуха взяли на подмосковной свалке "Ядрово", заявили в МЧС

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Около 400 проб воздуха на содержание вредных веществ уже взяли специалисты в районе полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья после жалоб местных жителей на неприятный запах, угрозы для людей не выявлено, сообщает в пятницу региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.

"По состоянию на 10.00 16 марта, проведено 10 замеров (за сутки). С нарастающим итогом взято 386 проб воздуха на превышения ПДК. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено", — говорится в сообщении.