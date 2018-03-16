Путин поручил разработать проект указа о национальных целях развития

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать проект указа, определяющего национальные цели развития РФ на период до 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

"Администрации президента Российской Федерации обеспечить разработку проекта указа президента Российской Федерации, определяющего национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года", — говорится в сообщении.

Среди основных целей указывается увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции. Также в числе целей — снижение вдвое уровня бедности в стране, вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых, обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно, создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов.

Будущий указ должен коснуться национальных целей и стратегических задач в области здравоохранения, образования, демографии, жилья и городской среды, международной кооперации и экспорта, производительности труда, малого бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, экологии и цифровой экономики.

Срок выполнения поручения — 15 апреля 2018 года. Ответственными за выполнение назначен глава администрации Кремля Антон Вайно.