Роспотребнадзор рассказал о контроле за качеством рыбы и морепродуктов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации около шести тысяч партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 тонн после проведенных проверок продукции, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проверок забраковано и снято с реализации около шести тысяч партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 тонн. Основные нарушения, выявляемые сотрудниками Роспотребнадзора в ходе проверок — нарушения сроков годности и условий хранения продукции, установленных изготовителями; несоответствие требованиям по содержанию глазури, отсутствие маркировки на продукции", — говорится в сообщении.

Всего при проверках в 2017 году были исследованы более 73 тысяч проб рыбы и продукции из водных биоресурсов, отмечается в сообщении. Не отвечали установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 0,4% проб, по микробиологическим показателям — 6,0 % проб, по паразитологическим показателям — 1,1% проб.

Согласно сообщению, доля импортной рыбной продукции, не соответствующей по содержанию глазури, в три раза выше, чем среди отечественной. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури.

В ведомстве порекомендовали при покупке рыбы обращать внимание на условия ее реализации, целостность упаковки, наличие информации о дате выработки, конечном сроке употребления, а для глазированной продукции смотреть на сведения о процентном содержании глазури.