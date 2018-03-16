В Приморье успешно прооперировали раненую тигрицу

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Ветеринары в Приморье успешно провели повторную операцию тигрице, которую неизвестный ранил в Хабаровском крае, однако состояние хищника все еще остается тяжелым, сообщает центр "Амурский тигр".

Тигрицу нашли на прошлой неделе на территории государственного природного заказника краевого значения "Матайский" в Хабаровском крае. Зверь ранен картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Тигра доставили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр" в Приморье, где его сразу прооперировали, состояние зверя тяжелое. Полиция ищет виновников инцидента.

Несмотря на то, что и вторая операция прошла успешно, состояние зверя по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое. Второе хирургическое вмешательство — плановое мероприятие, которое было необходимо для пресечения дальнейших осложнений. Специалисты осмотрели шов от предыдущей операции, который, с их слов, заживает хорошо.

"Сегодня тигрице обработали раневой канал и шов от предыдущей операции. Хищнице также сделали ультразвуковое обследование и ЭКГ, которые патологий не показали. Состояние тигрицы – стабильно тяжелое", — сказал директор МРОО "Центр Тигр" Виктор Кузьменко.

Если тигрица восстановится, она может переехать в Москву. Тогда сложную операцию по восстановлению раздробленного сустава лапы животного будут делать столичные специалисты.

"К сожалению, в нашем случае даже самые современные материалы не смогут обеспечить лапе былую подвижность. Как только тигрице станет лучше, мы обеспечим её отправку в Москву и проведение всех необходимых операций… Надеемся, что она ещё примет участие в размножении и пополнит популяцию генетически чистых амурских тигров в неволе", — прокомментировал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Сейчас тигрица находится в карантинном блоке под наблюдение специалистов. Тигрице дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.